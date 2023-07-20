Бронзовий призер чемпіонату АПЛ оголосив про підписання камерунського голкіпера Андре Онана. 27-річний футболіст підписав контракт до червня 2028 року з можливістю продовжити ще на один сезон.

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Новий виклик топ-голкіпера

Камерунець не приховував свого задоволення переїздом на "Олд Траффорд". Онана знову працюватиме під керівництвом нідерландця Еріка тен Хага.

"Приєднатися до Манчестер Юнайтед — неймовірна честь, і я наполегливо працював усе своє життя, щоб досягти цього моменту, долаючи на цьому шляху багато перешкод. Вийти на "Олд Траффорд", щоб захистити наші ворота і зробити свій внесок у команду, буде ще одним приголомшливим досвідом. Для мене це початок нового шляху з новими товаришами по команді та новими амбіціями, за які треба боротися.

Манчестер Юнайтед має довгу історію неймовірних воротарів, і тепер я зроблю все можливе, щоби створити свою власну спадщину найближчими роками. Я схвильований можливістю знову попрацювати з Еріком тен Хагом. Я сповнений рішучості досягти успіху в цьому великому футбольному клубі", – заявив Онана.

Міланський клуб отримав за голкіпера 52,5 мільйона євро. У Манчестер Юнайтед Онана замінить Давіда Де Хеа, який покинув клуб.

Хто такий Андре Онана

У минулому сезоні Андре Онана захищав кольори міланського Інтера. Разом з "нерадзуррі" камерунець виграв Кубок та Суперкубок Італії, а також став фіналістом Ліги чемпіонів. У складі Інтера Онана зіграв 41 матч, пропустив 36 голів та 19 поєдинків відіграв "на нуль". Андре грав під керівництвом Еріка тен Хага в амстердамському Аяксі.

Нагадаємо, що на місце камерунця Інтер розглядає кандидатуру голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна. У нього через рік завершується контракт з "гірниками". Проте Шахтар планує отримати за свого вихованця солідну компенсацію. "Нерадзуррі" готові віддати за 21-річного футболіста 10 мільйонів.