Первым стало известно о заинтересованности итальянского Интера. Впоследствии к этому списку претендентов на 21-летнего голкипера Шахтера добавились еще два топовых английских клуба АПЛ – Челси и Манчестер Сити.

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Вот это так прихоти Шахтера

Сообщалось, что "нерадзурри" готовы отдать за Анатолия Трубина. 15-20 миллионов евро. Также была информация о 10 миллионах.

Однако Шахтер хочет выручить при своем первом номере гораздо больше. "Горняки" повесили ценник на Анатолия в 40 миллионов евро. Дончане даже не обратили внимание на то, что контракт голкипера с клубом рассчитан до конца июня 2024 года, а его трансферная стоимость (по данным Transfermarkt ) оценена в 22 миллиона евро. Он самый дорогой футболист УПЛ.

Такая цена "горняков" может отпугнуть все заинтересованные в услугах украинского вратаря клубы. Интер не соглашается столько платить за футболиста сборной Украины, поскольку считает, что Шахтер слишком высоко поднял планку.

Итальянский клуб может отвергнуть вариант с Трубином и вернуться к другим кандидатам – Марко Карнесекки из Аталанты или Георгию Мамардашвили, выступающему за Валенсию.

К слову. Представители украинского вратаря подтвердили интерес Интера. Однако агентство ищет Трубину такой клуб, в котором бы Анатолий был первым номером. Это одно из главных условий.

Пока неизвестно, смогут ли такую цену за украинского голкипера потянуть гранды АПЛ.

Кроме Трубина, Шахтер располагает еще двумя голкиперами – Дмитрием Резником и опытным Андреем Пятовым.

Также в донецком клубе не закрыт вопрос с главным тренером. СМИ сообщали об уходе Игоря Йовичевича, но Шахтер пока еще не подтвердил эту информацию. На место хорвата всерьез называют наставника Зари Патрика ван Леувен, который вроде бы должен покинуть луганский клуб.