Секс-хабар: експрезидента IBU визнали винним у приховуванні допінг-проб біатлоністів з Росії
Колишнього президента IBU (Міжнародний союз біатлоністів) Андерса Бессеберга визнано винним у приховуванні допінг-проб біатлоністів з Росії. Відповідний висновок оприлюднила незалежна комісія IBU.
Джерело: IBU
Комісія з'ясувала, що Бессеберг захищав інтереси Росії у допінгових питаннях. За приховування позитивних допінг-тестів він отримував гроші і подарунки з Росії.
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Докази говорять про те, що Андерс Бессеберг постійно займався протекцією російських інтересів у всьому, що робив. У цієї людини, на нашу думку, не було етичних цінностей та інтересів для захисту чистого спорту,
– йдеться у повідомленні.
Звинувачення проти Бессеберга:
- він дозволив Олександру Тихонову залишитися віцепрезидентом IBU, попри те, що на росіянина тоді було заведено кримінальну справу;
- не став усувати Тихонова від роботи в організації після того, як той намагався підкупити генерального секретаря Ніколя Реш, щоб та приховала допінгові випадки з Катериною Юр'євою, Дмитром Ярошенком та Альбіною Ахатовою у 2009 році;
- не став нічого робити, коли отримав інформацію про те, що колишній глава Союзу біатлоністів Росії (СБР) Олександр Кравцов намагався купити голоси на виборах в конгрес IBU у 2014-у;
- отримував хабар від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання;
- не реагував належним чином на доповіді Річарда Макларена і Річарда Паунда про допінг у російському спорті;
- не став переносити фінальний етап Кубка світу з Тюмені, хоча про це його просили багато членів організації.
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