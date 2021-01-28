Колишнього президента IBU (Міжнародний союз біатлоністів) Андерса Бессеберга визнано винним у приховуванні допінг-проб біатлоністів з Росії. Відповідний висновок оприлюднила незалежна комісія IBU.

Джерело: IBU

Комісія з'ясувала, що Бессеберг захищав інтереси Росії у допінгових питаннях. За приховування позитивних допінг-тестів він отримував гроші і подарунки з Росії.

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Докази говорять про те, що Андерс Бессеберг постійно займався протекцією російських інтересів у всьому, що робив. У цієї людини, на нашу думку, не було етичних цінностей та інтересів для захисту чистого спорту,

– йдеться у повідомленні.

Звинувачення проти Бессеберга:

він дозволив Олександру Тихонову залишитися віцепрезидентом IBU, попри те, що на росіянина тоді було заведено кримінальну справу;

не став усувати Тихонова від роботи в організації після того, як той намагався підкупити генерального секретаря Ніколя Реш, щоб та приховала допінгові випадки з Катериною Юр'євою, Дмитром Ярошенком та Альбіною Ахатовою у 2009 році;

не став нічого робити, коли отримав інформацію про те, що колишній глава Союзу біатлоністів Росії (СБР) Олександр Кравцов намагався купити голоси на виборах в конгрес IBU у 2014-у;

отримував хабар від Росії у вигляді послуг повій і поїздок на полювання;

не реагував належним чином на доповіді Річарда Макларена і Річарда Паунда про допінг у російському спорті;

не став переносити фінальний етап Кубка світу з Тюмені, хоча про це його просили багато членів організації.

Під час розслідування були зібрані 70 тисяч документів і допитані 60 людей. Комісія вважає, що існують надійні докази причетності Бессеберга до порушень правил IBU. Рішення про покарання щодо Бессеберга повинен прийняти незалежний орган з контролю за дотриманням правил в галузі управління, прозорості та боротьби з допінгом у біатлоні Biathlon Integrity Unit. Варте уваги 20-річна російська біатлоністка дискваліфікована на 4 роки за допінг: деталі скандалу