20-річна російська біатлоністка дискваліфікована на 4 роки за допінг: деталі скандалу
Російська біатлоністка Вікторія Коновалова дискваліфікована на чотири роки за порушення антидопінгових правил.
Про це повідомляється на сайті Російського антидопінгового агентства.
В організмі 20-річної спортсменки було виявлено заборонену речовину оксандролон. Термін дії покарання вступив у силу від 15 грудня 2020 року.
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Крім Коновалової, рішенням Всеросійської федерації веслування на байдарках і каное від змагань на 2 роки відсторонений Дмитро Хропенко, дискваліфікація якого починається з 21 травня 2020 року.
Що відомо про Коновалову
Вікторія Коновалова навіть не входила до складу збірної Росії.
У 2020 році вона брала участь в етапах юніорського Кубка Росії, де кілька разів заїжджала до трійки найкращих.
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