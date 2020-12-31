Російська біатлоністка Вікторія Коновалова дискваліфікована на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляється на сайті Російського антидопінгового агентства.

В організмі 20-річної спортсменки було виявлено заборонену речовину оксандролон. Термін дії покарання вступив у силу від 15 грудня 2020 року.

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Крім Коновалової, рішенням Всеросійської федерації веслування на байдарках і каное від змагань на 2 роки відсторонений Дмитро Хропенко, дискваліфікація якого починається з 21 травня 2020 року.

Що відомо про Коновалову

Вікторія Коновалова навіть не входила до складу збірної Росії.

У 2020 році вона брала участь в етапах юніорського Кубка Росії, де кілька разів заїжджала до трійки найкращих.