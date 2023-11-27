Анчелотти, одень очки: тренер Реала циничным заявлением еще раз обесценил игру Лунина

Андрей Лунин провел свой третий "сухой" матч в воротах "Реала" в текущем сезоне-2023/2024. Надежная игра в рамке ворот украинского голкипера помогла "сливочным" разгромить на выезде Кадис.

Дубль Родриго и гол Джуда Беллингема принесли выездную победу Реалу со счётом 0:3. Андрей Лунин занял свое место в воротах "Королевского клуба" из-за отсутствия травмированных Тибо Куртуа и Кэпы. Украинец снова приятно поразил своей надежностью и красивыми сейвами.

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Никакой благодарности для Лунина

К сожалению, эту игру украинского вратаря не слишком оценивает главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти, который, похоже, полностью отчаялся в Андрее. На послематчевой пресс-конференции итальянский наставник сделал не слишком приятное для Лунина заявление о его судьбе в следующем матче Реала в Ла Лиге.

Лунин? Главное, что он был готов заменить Кепу. Кепа вернется к матчу с Гранадой. Если он будет в порядке, то сыграет он,

– заявил Анчелотти.

Отметим, что поединок против Гранады состоится 2 декабря. Перед этим 29 ноября "Королевский клуб" сыграет против Наполи в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/2024.

Если учитывать слова коуча "сливочных", то игра против Наполи станет последней для Лунина перед тем, как он снова окажется на скамье запасных мадридского клуба.

В текущем сезоне-2023/2024 Лунин отыграл за Реал 5 матчей, в которых пропустил 2 гола и в 3 поединках оставил свои ворота "на замке".

Не исключено, что нынешний сезон станет последним для украинца в Мадриде. По его окончании у Лунина сходит контракт с Реалом, который рассчитан до конца июня 2024-го года. Андрею так и не удалось закрепиться в основе испанского гранда, но когда украинец выходил на поле, то показывал все свое мастерство. Пресса уже сватает вратаря сборной Украины в топовые европейские клубы.

Лунина уже даже застукали в компании бывшего футбольного агента Криштиану Роналду Жорже Мендеша, которые провели тайную встречу в аэропорту Мадрида.