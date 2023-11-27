Дубль Родриго и гол Джуда Беллингема принесли выездную победу Реалу со счётом 0:3. Андрей Лунин занял свое место в воротах "Королевского клуба" из-за отсутствия травмированных Тибо Куртуа и Кэпы. Украинец снова приятно поразил своей надежностью и красивыми сейвами.
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Никакой благодарности для Лунина
К сожалению, эту игру украинского вратаря не слишком оценивает главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти, который, похоже, полностью отчаялся в Андрее. На послематчевой пресс-конференции итальянский наставник сделал не слишком приятное для Лунина заявление о его судьбе в следующем матче Реала в Ла Лиге.
Лунин? Главное, что он был готов заменить Кепу. Кепа вернется к матчу с Гранадой. Если он будет в порядке, то сыграет он,
– заявил Анчелотти.
Отметим, что поединок против Гранады состоится 2 декабря. Перед этим 29 ноября "Королевский клуб" сыграет против Наполи в групповом раунде Лиги чемпионов-2023/2024.
Если учитывать слова коуча "сливочных", то игра против Наполи станет последней для Лунина перед тем, как он снова окажется на скамье запасных мадридского клуба.
Не исключено, что нынешний сезон станет последним для украинца в Мадриде. По его окончании у Лунина сходит контракт с Реалом, который рассчитан до конца июня 2024-го года. Андрею так и не удалось закрепиться в основе испанского гранда, но когда украинец выходил на поле, то показывал все свое мастерство. Пресса уже сватает вратаря сборной Украины в топовые европейские клубы.
Лунина уже даже застукали в компании бывшего футбольного агента Криштиану Роналду Жорже Мендеша, которые провели тайную встречу в аэропорту Мадрида.
- Напомним, что Реал арендовал Кепу у лондонского Челси после того, как Куртуа порвал "кресты". Их сотрудничество рассчитано до конца этого сезона. Однако в СМИ была информация, что Анчелотти хотел бы видеть Кепу в статусе полноценного игрока мадридского клуба.
- В футболке мадридцев Кепа провел к повреждению 13 матчей, в которых пропустил 10 мячей и 6 поединков отыграл на ноль. Однако испанский голкипер не может похвастаться высокой надежностью.