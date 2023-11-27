Родриго, который должен был начать матч в запасе Реала, начал погром соперника. Бразилец в последний момент попал в стартовый состав "сливочных" из-за проблем с желудком у Брахима Диаса. Как видим, эта срочная смена стала козырем мадридского клуба.

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Бьет все рекорды

Во втором тайме Родриго удвоил преимущество гостей и оформил дубль в ворота Кадиса. А на 74-й минуте впервые сыгравший после травмы Джуд Беллингем добил соперника - 0:3. После чего Карло Анчелотти сменил обоих авторов глав мадридцев.

Реал уверенно разгромил Кадис на поле соперника – 0:3.

Для Беллингема этот мяч стал особенным. В своих первых 15 матчах за мадридский клуб Джуд наколотил 14 голов и стал лучшим в истории Реала по этому результативному показателю. Англичанину удалось переплюнуть рекорд Криштиану Роналду, который в своих первых 15 поединках забил 13 голов.

Столько же, как у CR7, голов в 15 поединках за мадридский коллектив у Альфредо Ди Стефано и Прудена.

Напомним, что Беллингем перебрался в Реал в июле 2023 года, подписав контракт до июня 2029 года. Кроме голов в активе Джуда еще три ассиста. Беллингем сделал все, чтобы болельщики "сливочных" забыли о Кариме Бенземе, который до ухода был главной забивной силой "Королевского клуба".

Реал после победы над Кадисом вернулся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Пока что клуб Андрея Лунина опережает Жирону на один балл. Однако красно-белые еще не провели своего поединка 13-го тура, в котором 27 ноября встретятся с Атлетик Бильбао (начало в 22:00 по Киеву).