По информации источника, Андрей Лунин был замечен в мадридском аэропорту в компании футбольного агента Жорже Мендеша. Мужчины провели встречу в VIP-зале.

Читайте также Конкурент украинца еще посидит на трибунах: сыграет ли Лунин в следующем матче Реала

Провел встречу с топовым футбольным агентом

О чем общались стороны? Можно только догадываться. Не исключено, что разговор был о предстоящем переходе украинского голкипера в другой клуб, куда его активно сватают в печати. Вероятно, Лунин начнет сотрудничество с Мендешем.

Мендеш – футбольный агент, который до 2022 года представлял интерес самого Криштиану Роналду. Было это именно к тому моменту, когда CR7 перешел в саудовское Аль-Насра.

Кроме португальца, Мендеш связан сотрудничеством с футбольными звездами, как Рубен Диаш, Бернардо Силва, Жоау Фелиш, Жоау Канседу и другими.

Каким будет футбольное будущее Лунина будет известно в ближайшие месяцы. Ведь контракт голкипера сборной Украины со "сливочными" истекает в конце текущего сезона-2023/2024.

Впереди у Андрея еще будет немного возможностей поиграть за Реал. Его восстанавливающийся от травмы прямой конкурент Кепа вернется в игру не ранее матча против Бетиса, который состоится 9 декабря. До этого украинец еще сыграет в трех поединках, один из которых состоится уже 26 ноября на выезде против Кадиса.

В СМИ активно ищут новый клуб для Лунина. Называют не только испанские коллективы, но даже топовые гранды Европы, среди которых есть сама мюнхенская Бавария да лондонский Арсенал.

К слову. Лунин перебрался в Реал летом 2018-го, но с того момента провел за мадридцев только 21 матч, в которых пропустил 21 гол и 6 поединков провел на ноль.