Кадис – Реал 0:3

Голы: Родриго, 14, 64, Беллингем, 74.

В эти выходные в испанской Ла Лиге проходят матчи 14 тура сезона 2023-2024. На воскресенье был вынесен матч с участием вицечемпиона Реала, который отправился в гости к аутсайдеру Кадису, пишет 24 канал.

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Кадровые потери Реала

Мадридцы в этом сезоне продолжают страдать от травм основных киперов. Еще в начале сезона надолго выбыл Тибо Куртуа, поэтому Реал арендовал у Челси Кепу Аррисабагу.

Впрочем, испанец также получил травму в начале ноября. Потому в последних двух встречах перед международным перерывом в старте выходил украинец Лунин. Поскольку восстановление Кепы затянулось, Андрей оказался в основе и на матч с Кадисом.

Без проблем с Кадисом

Несмотря на эпидемию травм (кроме киперов, вылетели Винисиус, Чуамэни, Камавинга и Милитао), у подопечных Анчелотти не было проблем с борцом за выживание (3:0). Героем матча стал Родриго, принявший участие во всех голах команды.

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В середине первого и второго таймов бразилец оформил по мячу, а под занавес игры форвард отдал ассист на Беллингема. К слову, англичанин продолжает феерию в составе Реала – 14 голов в 15-ти матчах этого сезона.

Клиншит Лунина

Что касается Лунина, то Андрей уже третий раз сыграл "на ноль" этого сезона в 5-ти матчах. В игре с Кадисом украинец совершил четыре сейва, два перехвата навесов и отдал 76% точных передач.

Победа позволила Реалу выйти на первое место в турнирной таблице, потеснив Жирону. Впрочем, у команды Виктора Цыганкова и Артема Довбика еще есть матч в запасе, в понедельник (27 ноября) каталонцы будут играть против Атлетика.

Видеообзор матча Кадис – Реал