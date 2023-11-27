Дубль Родріго та гол Джуда Беллінгема принесли виїзну перемогу Реалу з рахунком 0:3. Андрій Лунін зайняв своє місце у воротах "Королівського клубу" через відсутність травмованих Тібо Куртуа та Кепи. Українець знову приємно вразив своєю надійністю та красивими сейвами.
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Жодної вдячності для Луніна
На жаль, цю гру українського воротаря не надто оцінює головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, який, схоже, повністю зневірився в Андрію. На післяматчевій пресконференції італійський наставник зробив не надто приємну для Луніна заяву про його долю у наступному матчі Реала в Ла Лізі.
Лунін? Головне, що він був готовий замінити Кепу. Кепа повернеться до матчу з Гранадою. Якщо він буде в порядку, то зіграє він,
– заявив Анчелотті.
Зазначимо, що поєдинок проти Гранади відбудеться 2 грудня. Перед цим 29 листопада "Королівський клуб" зіграє проти Наполі у груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/2024.
Якщо враховувати слова коуча "вершкових", то гра проти Наполі стане останньою для Луніна перед тим, як він знову опиниться на лаві запасних мадридського клубу.
Не виключено, що цей сезон стане останнім для українця у Мадриді. По його закінченню у Луніна збігає контракт із Реалом, який розрахований до кінця червня 2024-го року. Андрію так і не вдалось закріпитись в основі іспанського гранда, але коли українець виходив на поле, то показував усю свою майстерність. Преса вже сватає воротаря збірної України у топові європейські клуби.
Луніна вже навіть застукали у компанії колишнього футбольного агента Кріштіану Роналду Жорже Мендеша, які провели таємну зустріч у мадридському аеропорті.
- Нагадаємо, що Реал орендував Кепу у лондонського Челсі після того, як Куртуа порвав "хрести". Їх співпраця розрахована до кінця цього сезону. Однак у ЗМІ була інформація, що Анчелотті хотів би бачити Кепу у статусі повноцінного гравця мадридського клубу.
- У футболці мадридців Кепа провів до ушкодження 13 матчів, у яких пропустив 10 м'ячів та 6 поєдинків відіграв на нуль. Однак іспанський голкіпер не може похизуватись високою надійністю.