Бельгійський голкіпер пропустить багато часу через розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. Через це Андрій Лунін з великою ймовірністю залишиться у Мадриді та претендуватиме на місце в основному складі Реала, попри пропозицію від Вільярреала.

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Повна довіра до Луніна

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті напередодні старту чемпіонату Іспанії заявив, що повністю довіряє Андрію Луніну. Наразі українець стає основним воротарем команди після травми Тібо Куртуа.

Учорашній день був невдалим для всіх нас. Ми всі дуже засмучені тим, що трапилося з Куртуа. Дуже сумно. У футболі трапляються травми, ми сподіваємося, що він скоро видужає. Зараз ми повинні підтримувати Луніна. Ми повністю віримо в нього,

– сказав Анчелотті.

Італійський спеціаліст повідомив, що Реал ймовірно виходитиме на трансферний ринок, щоб підсилити голкіперську позицію. Але, за словами Анчелотті, це станеться не через відсутність довіри до Луніна, а для підвищення конкуренції, адже окрім українця у команді залишаються талановиті, але ще дуже молоді воротарі:

"Я спокійний щодо Луніна. Тепер у нас є час подумати до 31 серпня. Маємо дуже молодих та багатообіцяючих голкіперів, як Каньїсарес та Фран. Подумаємо про це у наступні кілька днів. Франу – 17 років, і якщо ми й підпишемо нового голкіпера, то лише через вік.

Але я маю віру в Луніна. У наступні кілька днів подумаємо щодо того, чи потрібен нам новий голкіпер у склад. Поки тримаємося за Луніна, бо віримо в нього. Лунін, очевидно, гратиме завтра проти Атлетіка в Більбао".

Довідка. Матч Атлетік – Реал відбудеться 12 серпня, початок о 22:30 .

Раніше у ЗМІі називалися імена, кого може підписати Реал до закінчення трансферного вікна. Серед фаворитів – вільний агент Давід де Хеа та воротар Севільї Ясін Буну. Детальніше про список кандидатів читайте тут.