Первый номер "королевского клуба" Тибо Куртуа получил ужасную травму на тренировке. У бельгийца диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. По всей вероятности, весь следующий сезон он проведет на больничном.

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Своего конкурента за место в основе поддержал Андрей Лунин. Украинец опубликовал совместное фото с бельгийцем и пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Держись. Ты сильный, мы с тобой", - написал Лунин в Instagram.

Лунин поддержал Куртуа / instagram.com/lunin_andrey

Кто заменит Куртуа

Отметим, что тренерский штаб не видит Лунина основным голкипером Реала. По сообщению испанских СМИ, клуб уже приступил к поиску замены Куртуа. В расширенном списке 6 претендентов: Давид де Хеа – экс-голкипер Манчестер Юнайтед, Яссин Буну (Севилья), Кепа Аррисабалага (Челси), Кейлор Навас (ПСЖ), Гиорги Мамардашвили (Валенсия), Доминик Ливакович (Динамо Загреб).