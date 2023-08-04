Испанский Вильярреал сделал Реалу предложение о полноценном трансфере вратаря сборной Украины. Победитель Лиги Европы-2020/2021 предложил мадридскому клубу 3 миллиона евро.

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Мизерная разница, которая не удовлетворила "сливочных"

Сообщается, что Реал отказался от первого предложения и настаивает минимум на 5 миллионах евро. Флорентино Перес заявил, что не будет рассматривать предложение ниже названной суммы и не изменит свою позицию.

Между клубами продолжаются переговоры, стороны надеются достичь соглашения в ближайшие несколько дней, ведь разница в сумме трансфера выглядит не критично.

Отметим. Основным голкипером "желтой субмарины" в прошлом сезоне был звездный Пепе Рейна, которому в конце августа исполнится 41 год. В межсезонье Вильярреал наигрывал в составе молодого датского голкипера Филиппа Йоргенсена, не поразившего тренерский штаб надежностью.

В Реале готовы к уходу Лунина и определились с его заменой. Фаворитом на место дублера Куртуа является Давид Сория из Хетафе, сумма трансфера может составить около 10 млн. евро.

Андрей Лунин в Реале

За время пребывания в мадридском клубе Андрей Лунин провел 17 официальных матчей за "сливочных", в которых пропустил 19 голов. Несмотря на небольшое количество игрового времени, украинец завоевал с клубом 6 трофеев. Он является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубным чемпионом мира. Контракт с Реалом истекает 30 июня 2024 года.