Кроме этого “сливочные” вышли в финал Лиги чемпионов. Поэтому сейчас команда на внутренней арене уже не имеет турнирных задач и системно готовится к решающему поединку сезона.

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Вопрос остается открытым

Одним из главных вопросов у фанатов Реала является, кто же сыграет в основном составе "королевского клуба" на позиции вратаря в матче на "Уэмбли" против Боруссии. По информации испанских СМИ, фаворитом считается Тибо Куртуа, который восстановился от тяжелой травмы и уже провел 2 матча в мае.

Его кандидатуру также поддерживает и тренер голкиперов "сливочных" Луис Льопис. Вопреки этому, легенда клуба Икер Касильяс отдает свое предпочтение Андрею Лунину.

Накануне состоялась предматчевая пресс-конференция поединка Реал – Алавес. Они встретятся 14 мая в матче 36 тура Ла Лиги.

Карло Анчелотти снова не удалось избежать вратарского вопроса. Итальянец рассказал, принял ли уже окончательное решение и прокомментировал предоставление игровой практики голкиперам до конца сезона.

Вратарские дебаты? Андрей Лунин провел фантастический сезон, он нам очень помог, я должен это учитывать. Но у нас также есть Тибо Куртуа – он лучший вратарь в мире, когда находится в своей лучшей форме. У нас есть и Кепа, которому мы планируем также дать поиграть. Куртуа и Милитао сейчас нужно игровое время, и я решу, кто сыграет в финале Лиги чемпионов за неделю до матча,

– сказал Анчелотти.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне. Мадридский Реал будет бороться за свой 15-й трофей в этом турнире – он является рекордсменом по титулам в главном европейском клубном соревновании по футболу.

Справка. Андрей Лунин провел за "сливочных" 30 поединков во всех турнирах в сезоне-2023/2024, в которых пропустил 28 мячей и 12 раз отыграл "на ноль". Последние 3 матча в Ла Лиге он оставался на скамейке запасных.

Отметим, что поединок Реал – Алавес состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по киевскому времени.