В первом поединке команды сыграли вничью со счетом 2:2. Тогда ворота "сливочных" защищал Андрей Лунин.

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Выбор сделан

После этого Реал в чемпионате Испании встречался с Кадисом и впервые в сезоне-2023/2024 на футбольном поле появился Тибо Куртуа, который окончательно восстановился от травмы. "Королевский клуб" одержал "сухую" победу (3:0), поэтому перед Карло Анчелотти встал вопрос, кто будет защищать ворота его команды в важнейшей встрече с Баварией.

На предматчевой пресс-конференции итальянский тренер поделился ожиданием от игры и окончательно поставил точку в дилемме относительно голкипера.

По словам Анчелотти, он всегда очень уверен в себе и команде, потому что имеет лучший состав и его подопечные очень хорошо выступили в этом сезоне, однако он также уважает и мюнхенцев и ожидает сложную битву двух грандов.

Они были лучше нас в первом матче. Мы должны сделать все возможное. У нас есть шанс сыграть еще один финал. Мы знаем, что полуфиналы сложные, но мы мотивированы. Тибо Куртуа хорошо сыграл против Кадиса, но ему нужно время, чтобы вернуться к своей лучшей форме. Против Баварии сыграет Андрей Лунин,

– заявил итальянец.

Напомним, что матч Реал – Бавария начнется в 22:00 по киевскому времени. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция, а также все голы встречи и полный видеообзор игры после окончания, официальным транслятором является OTT-платформа Megogo.

Интересно. Матч против Баварии станет юбилейным 30-м для Андрея Лунина в нынешней кампании за Реал. Он пропустил 27 голов в этом сезоне и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что сезон-2023/2024 может стать последним для украинского вратаря в футболке "сливочных". Его нынешний контракт истекает 30 июня 2025 года и этим хочет воспользоваться Манчестер Юнайтед, который уже сделал предложение Реалу по трансферу.