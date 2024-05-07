У першому поєдинку команди зіграли внічию з рахунком 2:2. Тоді ворота "вершкових" захищав Андрій Лунін.

Читайте також Лунін має зупинити Баварію: які шанси у Реала на вихід у фінал Ліги чемпіонів

Вибір зроблено

Після цього Реал в чемпіонаті Іспанії зустрічався з Кадісом і вперше в сезоні-2023/2024 на футбольному полі з'явився Тібо Куртуа, який остаточно відновився від травми. "Королівський клуб" здобув "суху" перемогу (3:0), тож перед Карло Анчелотті постало питання, хто захищатиме ворота його команди в надважливій зустрічі з Баварією.

На передматчевій пресконференції італійський тренер поділився очікуванням від гри й остаточно поставив крапку в дилемі щодо голкіпера.

За словами Анчелотті, він завжди дуже впевнений у собі та команді, тому що має найкращий склад і його підопічні дуже добре виступили в цьому сезоні, проте він також поважає й мюнхенців та очікує на складну битву двох грандів.

Вони були кращими за нас у першому матчі. Ми повинні зробити все можливе. У нас є шанс зіграти ще один фінал. Ми знаємо, що півфінали складні, але ми вмотивовані. Тібо Куртуа добре зіграв проти Кадіса, але йому потрібен час, щоб повернутися до своєї найкращої форми. Проти Баварії зіграє Андрій Лунін,

– заявив італієць.

Нагадаємо, що матч Реал – Баварія розпочнеться о 22:00 за київським часом. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція, а також всі голи зустрічі та повний відеоогляд гри після закінчення, офіційним транслятором є OTT-платформа Megogo.

Цікаво. Матч проти Баварії стане ювілейним 30-м для Андрія Луніна у нинішній кампанії за Реал. Він пропустив 27 голів у цьому сезоні та 12 разів залишав свої ворота "сухими".

Зазначимо, що сезон-2023/2024 може стати останнім для українського воротаря у футболці "вершкових". Його нинішній контракт закінчується 30 червня 2025 року й цим прагне скористатися Манчестер Юнайтед, який уже зробив пропозицію Реалу щодо трансферу.