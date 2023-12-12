Испанский гранд уже обеспечил себе первое место в квартете, одержав все победы в 5 матчах. Хозяева поля имеют 2 очка на своем счету и еще продолжают борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы.

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Анчелотти сделал свой выбор

В преддверии очной встречи главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти провел традиционную предматчевую пресс-конференцию. Одной из тем, что интересовала журналистов была вратарская позиция. Итальянец рассказал, кто сыграет с первых минут в Германии.

Будет играть Кепа. Справедливо или несправедливо, я не знаю, если оставлять кого-то на скамейке несправедливо, то все игры были бы несправедливыми. Кто должен остаться на скамейке.



Хорошо, что Лунин получил возможность, которой не было в прошлом. Мы очень рады. Он хорошо с ней справился. Последний отрезок от Лунина был хорошим, но нужно помнить, что Кепа всегда хорошо справлялся.

– заявил Анчелотти.

Отметим, что стартовый свисток матча Унион – Реал прозвучит в 22:00.

Справка. Андрей Лунин в сезоне-2023/2024 сыграл 8 матчей, в которых пропустил 5 голов и 4 раза оставлял ворота "сухими". Он однажды попал в команду тура в Ла Лиге, а также возглавил рейтинг среди вратарей чемпионата Испании по проценту успешных сэйвов.