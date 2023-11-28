Больше всего представителей в ней из мадридского Реала. Сразу четыре игрока "сливочных" там оказались благодаря успешным действиям в матче против Кадиса.
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Лунин попал в команду недели в Ла Лиге
Среди них свое признание получил и вратарь сборной Украины Андрей Лунин. 24-летний футболист оставил свои ворота "сухими", что позволило команде возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании. За свое выступление он получил оценку 7.89, что является самым высоким баллом среди всех голкиперов в прошлом туре.
В течение матча Андрей Лунин совершил 4 сейва, суммарный показатель ожидаемых голов от тех ударов составил 1,21. Также он сделал 2 удачных выхода на мяч, дважды перехватил навесы, 41 раз прикоснулся к мячу и выполнил 19 из 25 точных передач.
Лучшим же в туре стал партнер украинского вратаря по команде бразилец Родриго. Он сделал дубль и отдал голевую передачу, за что его оценили максимальным баллом – 10.
Лунин попал в команду недели Ла Лиги / инстаграм WhoScored.com
Отметим, что после 14 тура Андрей Лунин также возглавил рейтинг вратарей Ла Лиги по проценту сейвов среди тех, сыграл более одного поединка в сезоне-2023/2024.