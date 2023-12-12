Іспанський гранд вже забезпечив собі перше місце у квартеті, здобувши всі перемоги у 5 матчах. Господарі ж поля мають 2 очки у своєму доробку та ще продовжують боротьбу за вихід у плей-оф Ліги Європи.
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Анчелотті зробив свій вибір
Напередодні очної зустрічі головний тренер "королівського клубу" Карло Анчелотті провів традиційну передматчеву пресконференцію. Однією з тем, що цікавила журналістів була воротарська позиція. Італієць розповів, хто зіграє з перших хвилин у Німеччині.
Гратиме Кепа. Справедливо чи несправедливо, я не знаю, якщо залишати когось на лавці несправедливо, то всі б ігри були несправедливими. Хтось повинен лишитися на лавці.
Добре, що Лунін отримав можливість, якої не мав у минулому. Ми дуже раді. Він добре з нею впорався. Останній відрізок від Луніна був хорошим, але потрібно пам'ятати, що Кепа завжди добре справлявся,
– заявив Анчелотті.
Зазначимо, що стартовий свисток матчу Уніон – Реал пролунає о 22.00.