Команды не смогли определить сильнейшего и встреча закончилась со счетом 0:0. Этот матч стал особенным для опорного полузащитника Шахтера Тараса Степаненко, пишет 24 Канал.

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Вошел в клуб 100+

Он вышел на замену на 78-й минуте и помог "горнякам" оставить свои ворота "сухими". Для 35-летнего украинца этот матч стал сотым в еврокубках.

Этой отметки он достиг выступлениями в двух турнирах. Большинство из них Тарас сыграл в Лиге чемпионов – 71, а еще 29 поединков украинский футболист провел в Лиге Европы.

Наибольшее количество матчей в еврокубках за украинские клубы: топ-5

Александр Шовковский – 143 Дарио Срна – 137 Андрей Пятов – 132 Тайсон – 105 Тарас Степаненко – 100

Справка. Тарас дебютировал на международном уровне в 2010 году в поединке против Партизана. В его активе за 100 матчей – 6 голов и столько же ассистов.

Отметим, что следующий поединок в еврокубках Степаненко будет иметь возможность сыграть уже 2 октября. Матч "горняков" против Аталанты начнется в 19:45.