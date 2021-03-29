На первом этапе Формулы-1 сезоне 2021 – гран-при Бахрейна – лишь два пилота не добрались до финиша. Одним из них стал Фернандо Алонсо из Alpine.

Фернандо Алонсо довольно удачно стартовал в своей первой гонке после возвращения в Формулу-1. Еще накануне он занял 9 место во время квалификации. И долгое время держался в первой десятке.

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Но добраться до финиша ему не удалось. На 32-м круге его болид отправился в боксы.

Исполнительный директор Alpine Марцин Будковски объяснил такое решение команды. По его словам, причиной для схождения стала обертка от сэндвича.

"После первого пит-стопа небольшая проблема заставила нас снизить скорость болида. Затем после второго пит-стопа оберточная бумага из сэндвичей застряла внутри заднего тормозного канала автомобиля Фернандо, что привело к повышению температуры и нанесло некоторый ущерб тормозной системе. Поэтому мы сошли из соображений безопасности. Это была очень неудачная первая гонка для Фернандо, учитывая, насколько сильным он выглядел", – заявил Марцин Будковски.

Напомним, что еще одним пилотом, сошедшим с гонки, стал россиянин Никита Мазепин. Уже на первом круге он не справился с управлением болида и вылетел в отбойник, повредив авто.

Победу на гран-при Бахрейна одержал Льюис Хэмилтон, сумевший обойти Макса Ферстаппена.