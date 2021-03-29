На першому етапі Формули-1 сезоні 2021 – гран-прі Бахрейну – лише два пілоти не дісталися до фінішу. Одним з них став Фернандо Алонсо з Alpine.

Фернандо Алонсо доволі вдало стартував у своїй першій гонці після повернення у Формулу-1. Ще напередодні він посів 9 місце під час кваліфікації. І довший час тримався у першій десятці.

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Та добратися до фінішу йому не вдалося. На 32-у колі його болід відправився в бокси.

Виконавчий директор Alpine Марцін Будковські пояснив таке рішення команди. За його словами, причиною для сходження стала обгортка від сендвіча.

"Після першого піт-стопу невелика проблема змусила нас знизити швидкість боліда. Потім після другого піт-стопу обгортковий папір із сендвічів застряг усередині заднього гальмівного каналу автомобіля Фернандо, що призвело до підвищення температури та завдало певної шкоди гальмівній системі. Тому ми зійшли з міркувань безпеки. Це була дуже невдала перша гонка для Фернандо, враховуючи, наскільки сильним він виглядав", – заявив Марцін Будковскі.

Нагадаємо, що ще одним пілотом, який зійшов з гонки, став росіянин Микита Мазепін. Вже на першому колі він не впорався з керуванням боліда та вилетів у відбійник, пошкодивши авто.

Перемогу на гран-прі Бахрейну здобув Льюїс Хемілтон, який зумів обійти Макса Ферстаппена.