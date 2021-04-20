Боротьба Зорі та Олександрії

До цього матчу команди підходять у поганому настрої. У минулому турі чемпіонату України Зоря програла Ворсклі у Полтаві (4:2). До слова, луганський клуб був змушений відігруватись з рахунку 4:0. Олександрія ж невдало поїхала у гості до Львова. Команда з міста Лева створила сенсацію, розгромивши підопічних Володимира Шарана (3:1).

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На шляху до півфіналу команда Віктора Скрипника у напруженому матчі здолала лідера Першої ліги Верес (1:2). За клуб з Луганська відзначились Іванисеня та Кочергін. Олександрія в 1/4 з Дніпром-1 лише за серією пенальті здобула путівку у півфінал.

В історії протистоянь клуби 24 рази зустрічались на одному полі, у яких "чорно-білі" святкували перемогу у 14 зустрічах. Підопічні Шарана – 11 разів. Ще у 9 двобоях розписували мирову.

У кубкових змаганнях команди перетинались 5 разів. Якщо брати до уваги лише матчі Кубка України, то тут мінімальна перевага у Зорі – 2 перемоги. На одну менше у суперника луганського клубу. Ще два поєдинки завершувались нічиєю.

Матч 1/2 фіналу Кубка України Олександрія – Зоря відбудеться 21 квітня. Стартовий свисток судді пролунає о 18:30.

Прогноз від Favbet

Букмекери вагаються, кому ж віддати перевагу у цьому кубковому матчі. Однак перемогу віддають гостям з Луганська – 2,35. На звитягу "містян" із Олександрії можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,97. Не виключено, що основний час команди завершаться внічию – 3,45. Експерти схиляються до того, що другого фіналіста буде визначено таки за 90 хвилин.

Фанати обидвох команд зможуть побачити голи від улюблених гравців – 1,71. Першими нулі на табло швидше за все розмочать гості – 1,87. А те, що першими господарі засмутять голкіпера суперника 2,15.

На нас чекатиме видовищний поєдинок із декілька голами. Ймовірно, що у матчі ми зможемо побачити 2 або 3 результативні постріли. Однак другий тайм, який може стати вирішальним, подарує прихильникам футболу більше голів – 2,04.

Хто може стати автором голу у важливій зустрічі

За Зорю слід чекати результативних пострілів від Олександра Гладкого та Шахаба Захеді – 2,00 та 2,20 відповідно.

За господарів найкращі шанси має Артем Сітало – 2,55. Також не слід списувати з авторів голів і Максима Третьякова – 3,50.