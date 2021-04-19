Безумный ажиотаж в Тернополе

В понедельник стартовала продажа билетов на полуфинальный матч Кубка Украины между Агробизнесом и Динамо. Приезд киевского клуба вызвал бешеный ажиотаж со стороны тернопольских болельщиков.

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Продажа началась около 9:00, а уже в 09:25 свободных билетов не осталось. В продажу поступили билеты в сектора за воротами, стоимость которых составляла 100 гривен.

Напомним, что из-за карантинных ограничений все спортивные события проходят без зрителей. Тернополь не находится в красной зоне, поэтому все зависело от решения местных властей.

16 апреля городские власти Тернополя разрешили заполнение городского стадиона до 25% от общего количества арены, которая составляет 15 тысяч зрителей. Поэтому 3787 счастливчиков успели приобрести билеты.

Для военнослужащих, участников АТО/ООС и медицинских работников вход на матч будет бесплатным.

Своих фанатов на поединок также привезет и киевский клуб. Для них будут выделены сразу два сектора.

Кубковое противостояние состоится 21 апреля в 16:00 на тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича. Победитель встречи встретится с Зарей или Александрией, которые проведут второй полуфинальный матч в тот же день в 18:30.