Александрия – Шахтер: перед матчем

Шахтер подходит к матчу в статусе фаворита. Дончане идут на 2 месте в таблице УПЛ, в их активе 45 очков. Команда Луиша Каштру уступает лидеру сезона Динамо уже 10 пунктами. Александрия же с 26 набранными очками идет 7-й.

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Шахтер уже в этой игре может потерять шансы на чемпионство. Все будет зависеть от игры Динамо. Победа киевлян над Ингульцем позволит подопечным Мирчи Луческу добыть "золото" УПЛ.

Команда Владимира Шарана подходит к этому поединку в подавленном состоянии. Александрийцы неожиданно в прошлом туре уступили Львову (3:1), а уже 21 апреля по пенальти обидно вылетели из 1/2 финала Кубка Украины от луганской Зари. Донецкий клуб в прошлом туре минимально проиграл Динамо (0: 1).

История противостояний между этими клубами составляет 28 матчей, в которых преимуществом владеют гости из Донецка – 22 победы. Лишь в одной встрече победу праздновали александрийцы. Еще 5 матчей завершались мировой.

Матч 23 тура УПЛ Александрия – Шахтер состоится в воскресенье, 25 апреля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00.

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Букмекеры отдают существенное преимущество гостям из Донецка – 1,34. А вот в победу Александрии верят значительно меньше – 8,90. Обе команды демонстрируют в последних встречах неоптимальную форму, поэтому не исключено, что матч завершится ничьей – 5,10.

Болельщики "горняков" скорее всего будут праздновать победу своей любимой команды со счетом 0:2 – 6,40. на хотя бы ничью 1:1 эксперты отдали 9,50.

Будет ли пенальти в матче? Специалисты склоняются к тому, что ни одна из команд не получит прекрасную награду забить гол с 11 метров. Также не следует ждать удалений в противостоянии.

Кто отметится результативным выстрелом? Больше всего шансов у Манора Соломона и Жуниора Мораеса – 2,20 и 1,85 соответственно.

За команду Шарана в воротах "горняков" гол может забить Артем Ситало – 2,95. Не следует списывать из авторов голов Дмитрия Шастала и Максима Третьякова – по 4,50.