В воскресенье, 12 июля, "Александрия" примет "Динамо" в 30 туре УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Александрия – Динамо: прогноз

В прошлом туре команда Шарана встречалась с "Зарей". На 18-й минуте Лучкевич открыл счет во встрече. Гол в раздевалку забила "Заря" благодаря хорошему обводному удару Хомченовского. Во втором тайме команды еще по разу огорчили голкиперов – боевая ничья 2:2. пишет 24 канал.

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"Динамо" же в центральном поединке тура померялось силами с "Шахтером". Поединок в Киеве завершился волевой победой донецкого клуба – 2:3. Также киевляне в среду, 8 июля, сыграли с "Ворсклой" в финале Кубка Украины. Судьба поединка решилась в сумасшедшей серии послематчевых пенальти, тогда как основное время завершилось со счетом – 1:1. Все-таки "Динамо" обыграло команду Максимова.

Из-за ничьей с луганской командой "Александрия" потеряла шансы на награды УПЛ сезона 2019/2020. Киевлянам в этом матче нужна только победа, чтобы до конца побороться за серебряные награды чемпионата.

Александрия – Динамо: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch фаворитом этого поединка считают киевлян. Так, на победу "сине-белых" можно сделать ставку с коэффициентом 1,51, а на успех команды Шарана – 5,90. Ничейный результат оценивают в 4,60.

Специалисты считают, что матч завершится минимальной победой команды из Киева – 1:2, такой результат они оценили в 8,30. На то, что киевляне будут отмечены в матче – 1,08, а "Александрии" удастся огорчить голкипера "Динамо" – 1,47.

На показатель, что "Динамо" победит "Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 2,03. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 4,90.

Букмекеры прогнозируют, что киевляне первыми откроют счет в матче 30 тура УПЛ. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,40, а на то, что первыми будут отмечены александрийцы – 2,80.

Специалисты полагают, что в первом тайме болельщики увидят гол от киевлян, такую ​​ставку оценили коэффициентом 1,53. По их мнению, "Александрия" не сможет отличиться в первой части встречи, они оценили такую ​​возможность коэффициентом 1,49.

Показатель "Тотал матча 2-3 гола" можно сделать ставку с коэффициентом 2,25.