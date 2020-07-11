У неділю, 12 липня, "Олександрія" прийматиме "Динамо" у 30 турі УПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Олександрія – Динамо: прогноз

У минулому турі команда Шарана зустрічалась із "Зорею". На 18-й хвилині Лучкевич відкрив рахунок у зустрічі. Гол у роздягальню забила "Зоря" завдяки хорошому обвідному удару Хомченовського. У другому таймі команди ще по одному разу засмутили голкіперів – бойова нічия 2:2, пише 24 канал.

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"Динамо" ж у центральному поєдинку туру помірялось силами із "Шахтарем". Поєдинок у Києві завершився вольовою звитягою донецького клубу – 2:3. Також кияни у середу, 8 липня, зіграли із "Ворсклою" у фіналі Кубка України. Доля поєдинку вирішилася у божевільній серії післяматчевих пенальті, тоді як основний час завершився з рахунком – 1:1. Все-таки "Динамо" обіграло команду Максимова.

Через нічию із луганською командою "Олександрія" втратила шанси на нагороди УПЛ сезону 2019/2020. Киянам у цьому матчі потрібна лише перемога, щоб до кінця поборотись за срібні нагороди чемпіонату.

Олександрія – Динамо: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch фаворитом цього поєдинку вважають киян. Так, на перемогу "блакитно-білих" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,51, а на успіх команди Шарана – 5,90. Нічийний результат оцінюють в 4,60.

Фахівці вважають, що матч завершиться мінімальною перемогою команди з Києва – 1:2, такий результат вони оцінили у 8,30. На те, що кияни відзначаться у матчі – 1,08, а "Олександрії" вдасться засмутити голкіпера "Динамо" – 1,47.

На показник, що "Динамо" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,03. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 4,90.

Букмекери прогнозують те, що кияни першими відкриють рахунок у матчі 30 туру УПЛ. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,40, а на те, що першими відзначаться олександрійці – 2,80.

Спеціалісти гадають, що у першому таймі вболівальники побачать гол від киян, таку ставку оцінили коефіцієнтом 1,53. На їх думку, "Олександрія" не зможе відзначитись у першій частині зустрічі, вони оцінили таку можливість коефіцієнтом 1,49.

Показник "Тотал матчу 2-3 голи" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,25.