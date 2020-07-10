Ловили кротов: ультрас "Динамо" показали видео сброса на поле плюшевых сов в игре с "Шахтером"
Поединок между "Динамо" и "Шахтером", который состоялся 4-го июля, начался необычно как для футбольных поединков. В чашу стадиона упали плюшевые совы.
Главный арбитр поединка Виталий Романов приостановил игру, поскольку в штрафную "Шахтера" упали несколько игрушек. Об этом сообщает 24 канал.
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Вратарь "горняков" Анатолий Трубин вместе с партнером убрал сов и игра продолжилась.
Теперь же ультрас "Динамо" опубликовали видео сброса сов в чашу НСК "Олимпийский".
Видео сброса сов
Расистский подтекст?
Вероятно, инцидент, произошедший на матче, имеет расистский подтекст.
Как известно, 10 ноября 2019 года поединок между "Шахтером" и "Динамо" закончился громким расистским скандалом.
Матч был прерван из-за расистских оскорблений с трибун.
Оба клуба осудили расизм. "Динамо" попросило, чтобы было проведено расследование и не осуждали наперед болельщиков команды.
Сами же фанаты "Динамо" отвергали обвинения в расизме. Они объяснили свое поведение на матче "поддержкой сов".
Дело о расизме на матче "Шахтер" – "Динамо" недавно было закрыто.