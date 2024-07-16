Тепер вже колишній абсолютний чемпіон Олександр Усик прибув до України без зайвого пафосу. Проте вдома його очікували подарунки.
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Довгоочікуване повернення додому
Українські воїни подарували Усику різноманітні трофеї, адресовані спеціально для чемпіона. Не секрет, що Олександр активно допомагає захисникам України.
Крім того, Усик встиг побувати в церкві, посмакувати українським салом, а також підписати іменні футболки. Відповідні фото з'явилися в сторіз інстаграм Катерини Усик.
Олександр Усик повернувся в Україну / фото з інстаграму дружини боксера
Усик в очікуванні реваншу проти "Циганського короля"
- Нагадаємо, що бій за абсолют проти Тайсона Ф'юрі відбувся 18 травня в Ер-Ріяді. Усик переміг британського боксера роздільним рішенням суддів. Українець став володарем поясів WBC, WBA, WBO, IBF та IBO.
- Проте згодом Олександр відмовився від титулу IBF, який віддав майбутньому переможцю бою Джошуа – Дюбуа.
- Натомість Усик проведе реванш проти Тайсона Ф'юрі. Бій запланований на 21 грудня 2024 року.