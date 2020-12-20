The Ring впервые включил Усика в рейтинг тяжеловесов: какая позиция у украинца
Украинский боксер Александр Усик впервые вошел в рейтинг тяжелого дивизиона журнала The Ring. Усик сразу попал в десятку лучших.
До сих пор непобедимый Усик занял 10-е место в списке The Ring. Он вытеснил из топ-10 болгарина Кубрата Пулева, который 12 декабря проиграл Энтони Джошуа.
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Что интересно, на 8-й строчке американец Майкл Хантер, которого Усик побеждал еще в первом тяжелом весе. Седьмое место занимает потенциальный соперник украинца Джозеф Паркер. Возглавляет список Энтони Джошуа. В то же время титул The Ring удерживает Тайсон Фьюри.
Рейтинг тяжелого веса The Ring
Чемпион: Тайсон Фьюри
- Энтони Джошуа
- Деонтей Уайлдер
- Александр Поветкин
- Диллиан Уайт
- Луис Ортис
- Энди Руис-младший
- Джозеф Паркер
- Майкл Хантер
- Оскар Ривас
- Александр Усик
Добавим, что Усик занимает четвертое место в рейтинге The Ring независимо от весовой категории. На счету абсолютного чемпиона первого тяжелого веса 18 побед. Он официальный претендент на титул WBO в тяжелом весе.
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