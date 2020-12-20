Украинский боксер Александр Усик впервые вошел в рейтинг тяжелого дивизиона журнала The Ring. Усик сразу попал в десятку лучших.

До сих пор непобедимый Усик занял 10-е место в списке The Ring. Он вытеснил из топ-10 болгарина Кубрата Пулева, который 12 декабря проиграл Энтони Джошуа.

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Что интересно, на 8-й строчке американец Майкл Хантер, которого Усик побеждал еще в первом тяжелом весе. Седьмое место занимает потенциальный соперник украинца Джозеф Паркер. Возглавляет список Энтони Джошуа. В то же время титул The Ring удерживает Тайсон Фьюри.

Рейтинг тяжелого веса The Ring

Чемпион: Тайсон Фьюри

Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Александр Поветкин Диллиан Уайт Луис Ортис Энди Руис-младший Джозеф Паркер Майкл Хантер Оскар Ривас Александр Усик

Добавим, что Усик занимает четвертое место в рейтинге The Ring независимо от весовой категории. На счету абсолютного чемпиона первого тяжелого веса 18 побед. Он официальный претендент на титул WBO в тяжелом весе.