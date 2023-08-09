Александр Усик 8 августа провел открытую тренировку в преддверии боя с Даниэлем Дюбуа. Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе поразил своей физической формой и нагрузками.

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Чем тяжелее на тренировке, тем легче на ринге

Несмотря на то, что Александр Усик считается фаворитом поединка, украинец не готовится к легкой прогулке. Наш чемпион во время спаррингов боксирует со сложными соперниками, а продолжительность таких поединков впечатляет.

"Я всегда готовлюсь к тяжелым боям. Как они проходят – мы видим уже после боя. Но я всегда готовлюсь тяжело. У меня в лагере много спарринг-партнеров. У меня тяжелые ребята, и мы работаем для того, чтобы выглядеть хорошо в ринге.

Конечно, проще завоевать титул, чем потом защищать, но мы делаем в своем лагере много работы. Мы не думаем о том, что у нас это есть и мы удовлетворены. Мы продолжаем плодотворно, тяжело работать и шапкозакидательством не занимаемся.

У нас много раундов, боксируем и по 15. Почему вчера было 12? Потому что три недели до поединка и спускаемся уже вниз. А так было 15 раундов по четыре минуты. Работаем", – сказал Усик.