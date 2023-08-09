Чуть больше двух недель остается до поединка Александра Усика с "регулярным" чемпионом WBA Даниелем Дюбуа. Украинский боксер провел открытую тренировку, во время которой поразил своейфизической формой.

Узнайте также Люди устали от разговоров, – Усик призвал Фьюри провести бой за абсолют.

Неожиданный выбор Усика

Также чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе пообщался с представителями медиа. В ходе разговора журналисты поинтересовались, кого Усик считает лучшими боксерами мира вне зависимости от весовой категории. Ответ Александра несколько удивили, ведь в топ-3 не нашлось места его куму Василию Ломаченко и "Цыганскому королю" Тайсону Фьюри.

По мнению Усика, лучшим боксером мира является абсолютный чемпион полусреднего дивизиона Теренс Кроуфорд, который недавно победил чемпиона WBC, WBA и IBF Эррола Спенса.

Первый – Теренс Кроуфорд, второй – Наоя Иноуэ, третий – Джервонта Дэвис,

– сказал Усик.

Напомним, что двукратный абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд возглавляет рейтинг авторитетного журнала The Ring. Александр Усик в списке лучших расположился на третьей строчке.

Важно! Чемпионский бой Александра Усика и Даниеля Дюбуа состоится 26 августа на стадионе "Tarczyński Arena" в польском Вроцлаве.