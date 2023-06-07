Украинский боксер Александр Усик свой следующий поединок проведет в польском городе Вроцлаве. Местные журналисты пообщались с чемпионом мира и расспросили о его отношение к международному преступнику Владимиру Путину.

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Усик: Другого выхода просто нет

Александра спросили, что бы он сказал Путину при встрече. Однако украинец не собирается ни о чем говорить с безумным диктатором.

Если бы у меня было оружие, я бы его убил! А если бы у меня не было оружия — я бы его задушил. Иного выхода просто нет. Или просто я не хочу с ним встречаться, потому что у меня к этому человеку вообще нет никаких чувств. В общее никаких. То есть это просто какое-то черное пятно,

– сказал Усик.

Ракетой по оккупантам

Не менее радикально Усик отреагировал на вопрос о российских захватчиках, живших в его доме в Ворзеле.

Я хотел, чтобы это здание взорвалось. Я не вру. Я хотел, чтобы в тот дом прилетела какая-нибудь ракета, и они там остались. Они там нашкодили очень много и уехали оттуда,

– рассказал Усик.

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