Украинские защитники выложили несколько пар фотографий с украинским чемпионом мира по боксу. Александр Усик посещает наших военных не только в госпиталях и безопасных местах.

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Поддерживает моральный дух наших ребят

Боксер побывал в одном из мест дислокации украинских военных. В целях безопасности никто не информирует, куда и в какое подразделение посетил Усик.



Усик посетил украинских военных / Фото с инстаграмма dsl.bless



Усик вместе с украинским военным / Фото из инстаграмма ol_ol.sh.k



Усик встретился с украинскими бойцами / Фото с facebook.com/luckypunch.net

Отметим, что Усик занимается еще и благотворительными делами, восстановлением разрушенных оккупантами жилых массивов и не забывает о боксе. Александр является послом платформы UNITED24. Боксер также успевает поддерживать физическую форму и ждет официального доказательства следующего поединка.

Ожидается, что Усик подерется с британцем Дэниелем Дюбуа. Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что бой может состояться в Польше, ориентировочный срок – июль – август.

В последнем большом интервью Усик сравнил себя с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и рассказал, у кого из них двое больше нокаутов в ведении боя.