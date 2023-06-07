Український боксер Олександр Усик свій наступний поєдинок проведе у польському місті Вроцлав. Місцеві журналісти поспілкувалися з чемпіоном світу та розпитали про його ставлення до міжнародного злочинця Владіміра Путіна.

Варте уваги "Нехай подивиться, куди закопували людей": Усик пообіцяв показати главі МОК злочини росіян

Усик: Іншого виходу просто немає

В Олександра запитали, що б він сказав Путіну при зустрічі. Проте українець не збирається ні про що говорити з божевільним диктатором.

Якби я мав зброю, я б його вбив! А якби я не мав зброї — я б його задушив. Іншого виходу просто немає. Або просто я не хочу з ним зустрічатися, тому що в мене до цієї людини взагалі немає жодних почуттів. Загалом ніяких. Тобто це просто якась чорна пляма,

– сказав Усик.

Ракетою по окупантах

Не менш радикально Усик відреагував на питання про російських загарбників, які жили в його будинку у Ворзелі.

Я хотів, щоб цей будинок вибухнув. Я не брешу. Я хотів, щоб у той будинок прилетіла якась ракета, і вони там залишилися. Вони там нашкодили дуже багато та поїхали звідти,

– розповів Усик.

Усик у протистоянні російській агресії