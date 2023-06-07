Український боксер Олександр Усик свій наступний поєдинок проведе у польському місті Вроцлав. Місцеві журналісти поспілкувалися з чемпіоном світу та розпитали про його ставлення до міжнародного злочинця Владіміра Путіна.
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Усик: Іншого виходу просто немає
В Олександра запитали, що б він сказав Путіну при зустрічі. Проте українець не збирається ні про що говорити з божевільним диктатором.
Якби я мав зброю, я б його вбив! А якби я не мав зброї — я б його задушив. Іншого виходу просто немає. Або просто я не хочу з ним зустрічатися, тому що в мене до цієї людини взагалі немає жодних почуттів. Загалом ніяких. Тобто це просто якась чорна пляма,
– сказав Усик.
Ракетою по окупантах
Не менш радикально Усик відреагував на питання про російських загарбників, які жили в його будинку у Ворзелі.
Я хотів, щоб цей будинок вибухнув. Я не брешу. Я хотів, щоб у той будинок прилетіла якась ракета, і вони там залишилися. Вони там нашкодили дуже багато та поїхали звідти,
– розповів Усик.
Усик у протистоянні російській агресії
- Нагадаємо, що Олександр Усик одразу після початку повномасштабної війни повернувся в Україну.
- Боксер записався в територіальну оборону Київщини.
- Проте потім Усик все ж таки поїхав з України на бій з Джошуа.
- Чемпіон світу з боксу активно допомагає українським військовим та звичайним громадянам, які втратили житло.
- Наприкінці квітня Усик відвідав українських воїнів на фронті та передав "подаруночки" окупантам.