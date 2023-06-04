Компания К2 Promotions выиграла промоутерские торги на бой чемпиона мира WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. Защиту титула планируется провести в польском Вроцлаве. Однако дату поединка перенесли с 12 августа по 26 августа.

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Бой ко Дню Независимости Украины

Промоутер Александр Красюк объяснил изменение сроков поединка желанием украинского чемпиона.

Пришлось изменить дату боя с 12 августа на 26 августа, потому что это ближе ко Дню Независимости Украины. Это идеальная дата для организации боя с Дюбуа. Мы не могли ее упустить,

– рассказал Красюк.

Отметим, что в ивенте приняли участие министр спорта Польши Камиль Бортничук, польский промоутер Анджей Василевский, а также уроженец Харькова Федор Черкашина, планирующий выступить во время шоу.

Отметим, что стадион во Вроцлаве рассчитан на 24 тысяч мест. Ожидается, что мегашоу посетит большое количество украинских болельщиков.

Любопытно! Тем временем готовится основа для еще одного суперпоединка. Александр Усик подписал контракт с саудовской компанией, которая приступит к организации боя украинского чемпиона и эпатажного Тайсона Фьюри. Ожидается, что мегафайт за абсолют состоится в декабре этого года в рамках "турнира четырех".