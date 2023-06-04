Компания К2 Promotions выиграла промоутерские торги на бой чемпиона мира WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. Защиту титула планируется провести в польском Вроцлаве. Однако дату поединка перенесли с 12 августа по 26 августа.
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Бой ко Дню Независимости Украины
Промоутер Александр Красюк объяснил изменение сроков поединка желанием украинского чемпиона.
Пришлось изменить дату боя с 12 августа на 26 августа, потому что это ближе ко Дню Независимости Украины. Это идеальная дата для организации боя с Дюбуа. Мы не могли ее упустить,
– рассказал Красюк.
Отметим, что в ивенте приняли участие министр спорта Польши Камиль Бортничук, польский промоутер Анджей Василевский, а также уроженец Харькова Федор Черкашина, планирующий выступить во время шоу.
Отметим, что стадион во Вроцлаве рассчитан на 24 тысяч мест. Ожидается, что мегашоу посетит большое количество украинских болельщиков.