Как Караваев "похоронил" Фенербахче и его дерзких фанатов в Лиге чемпионов: победное видео
Киевское Динамо выбило Фенербахче еще на стадии квалификации Лиги чемпионов. Гол Александра Караваева стал победным в матче в Стамбуле.
Караваев вывел Динамо в следующий раунд
Ни Динамо, ни Фенербахче не смогло определить победителя противостояния в Стамбуле по итогам основного времени ответного матча. Все решилось в дополнительное время, где на 114-й минуте героем киевлян стал Александр Караваев, пишет 24 канал.
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Правый защитник классно поймал мощный прострел с фланга от Овчаренко. Голкипер турецкого клуба парировал удар, но вытащил мяч уже за пределами линии ворот.
Караваев сдержанно отпраздновал гол в ворота своей бывшей команды. Футболист провел упавшим на колени на газон и протянул руки к небу. Из-за трансляции было видно, что глаза Караваева были наполнены слезами. Динамовец тяжело переживает войну в Украине, ведь его родной город Херсон продолжает находиться под оккупацией.
Видео гола Александра Караваева
Именно гол Караваева сделал счёт 1:2 в пользу Динамо и вывел киевлян в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Отметим, что с 53-й минуты Фенербахче играло в меньшинстве. Две желтые карточки в двух таймах получил Юксек.
В третьем круге подопечные Мирчи Луческу сыграют против австрийского Штурма.К слову. Фанаты Фенербахче отличились со знаком минус. После гола Виталия Буяльского болельщиков турок начали скандировать фамилию владимира путина. Поэтому турецкий клуб может получить солидный штраф, а главный тренер Динамо Мирча Луческу после такого поведения отказался от пресс-конференции.