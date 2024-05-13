"Пора домой": экстренер Динамо возвращается в Украину
13 мая 2024, 14:16Читати новину українською
Источник:Sport Express
Бывший наставник киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал о продолжении своей тренерской деятельности. Он планирует возвращение в Украину.
Последним местом работы Хацкевича был польский Заглембе, который он покинул в начале апреля. Его тренерская карьера в Польше завершилась не очень удачно, поскольку во время одной из тренировок клуба он был избит болельщиками.
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Хацкевич получает предложения из Украины
Белорусский тренер рассказал, что планирует возвращение в Украину в ближайшее время.
В конце мая – начале июня я планирую вернуться в Украину. Пора ехать домой. Предложения есть. Хватит уже мне ввязываться в авантюры,
– заявил Александр Хацкевич.
Тренерская карьера Александра Хацкевича: главное
- В январе 2008 года стал тренером юношеской сборной Беларуси, которую тренировал несколько месяцев. В том же году позже стал тренером Витебска, в котором работал год.
- С 2010 по 2011 год был ассистентом Мирона Маркевича в сборной Украины по футболу.
- С 2014 по 2016 годы возглавлял национальную команду Беларуси.
- В июне 2017 года стал главным тренером киевского Динамо, в котором работал 2 года.
- После увольнения из команды киевлян был наставником Ротора и Кармиотиссы.