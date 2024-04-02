Зимой экс-тренер Динамо Александр Хацкевич нашел новое место работы в Польше. Белорусский специалист возглавил клуб Заглембе из города Сосновец, который выступает во втором по силе дивизионе страны.

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Странный подход Хацкевича

Впрочем, результаты команды оставляют желать лучшего. Прошлую игру Заглембе проиграл на выезде гданьской Лехии (0:4). В следующем матче против клуба Катовице Хацкевич решил провернуть неожиданный эксперимент.

Перед игрой белорус закрыл игроков в раздевалке и приказал им самим придумать тактику на матч. Однако эта затея с треском провалилась, ведь Заглембе снова проиграл со счетом 0:4.

Я не знаю, каким был план на игру, он определялся командой за закрытыми дверями. У нас нет анархии, но футболисты должны понять, что они тоже несут ответственность за свою игру и результат. Это было впервые и в последний раз, когда футболисты сами определяли тактику на игру,

– рассказал на послематчевой пресс-конференции Хацкевич.

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Отметим, что за команду из Сосновца выступают четверо украинцев – Артем Полярус, Алексей Шевченко, Алексей Довгий, Артем Сухоцкий. Сейчас Заглембе идет на последнем месте во втором дивизионе, отставая от спасительной зоны на 12 очков за девять туров до финиша.