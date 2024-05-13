Останнім місцем роботи Хацкевича був польський Заглембє, який він покинув на початку квітня. Його тренерська кар'єра у Польщі завершилась не дуже вдало, оскільки під час одного з тренувань клубу його побили вболівальники.

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Хацкевич отримує пропозиції з України

Білоруський тренер розповів, що планує повернення в Україну найближчим часом.

Наприкінці травня – на початку червня я планую повернутися в Україну. Пора їхати додому. Пропозиції є. Досить уже мені вплутуватися в авантюри,

– заявив Олександр Хацкевич.

Цікаво. Перед останньою грою Заглембє Хацкевич закрив команду на базі та змусив вигадати тактику на матч проти Катовіце. Проте це не допомогло.

Тренерська кар'єра Олександра Хацкевича: головне