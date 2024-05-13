Последним местом работы Хацкевича был польский Заглембе, который он покинул в начале апреля. Его тренерская карьера в Польше завершилась не очень удачно, поскольку во время одной из тренировок клуба он был избит болельщиками.

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Хацкевич получает предложения из Украины

Белорусский тренер рассказал, что планирует возвращение в Украину в ближайшее время.

В конце мая – начале июня я планирую вернуться в Украину. Пора ехать домой. Предложения есть. Хватит уже мне ввязываться в авантюры,

– заявил Александр Хацкевич.

Интересно. Перед последней игрой Заглембе Хацкевич закрыл команду на базе и заставил придумать тактику на матч против Катовице. Однако это не помогло.

Тренерская карьера Александра Хацкевича: главное