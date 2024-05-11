Матч был запланирован в рамках 38-го тура Про-лиги Бельгии. Болельщики Стандарта заблокировали футболистов в тренировочном центре без возможности выезда на место проведения поединка.

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Фанаты Стандарта устроили массовый протест

Болельщики клуба недовольны управлением американской частной инвестиционной компании "777 partners", ведь с момента ее сотрудничества со Стандартом возникли многочисленные трансферные запреты, а сама команда опустилась на 10-ю позицию в турнирной таблице. Недавно из-за задолженности по выплате заработной платы и других платежей был введен очередной запрет на трансферы.

Различные соответствующие органы пытались провести переговоры с фанатами, однако блокаду так и не сняли, поэтому матч решили перенести.

Стандарт попросил прощения у Вестерло и болельщиков, прибывших на стадион.

Справка. Стандарт и Вестерло занимают две последние позиции в турнирной таблице Про-лиги Бельгии – 5 и 6 соответственно.

Отметим, что "777 partners" хотят купить Эвертон из-за чего недовольны и болельщики "ирисок". Однако ходят слухи, что компания может вообще выйти с футбольного рынка, начиная со Стандарта.