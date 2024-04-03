Агрессивные болельщики пробрались на базу и устроили разборки. Сообщалось, что бывшего наставника киевского Динамо избили ногами, нанеся ему удары по голове и телу.

К теме Ногами и по лицу: польские фаны жестко избили экс-тренера Динамо Александра Хацкевича

Подробности инцидента на тренировочной базе

Белорусский тренер прокомментировал нападение футбольных хулиганов. Он заявил, что его команда продемонстрировала единство во время стычки и пожаловался на отсутствие безопасности, которую не обеспечил клуб.

Тренировка проходила в нормальной атмосфере, но в какой-то момент появилась группа людей, которая решила агрессивно атаковать тренерский штаб и игроков. Мои футболисты продемонстрировали единство. Я сам вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях, умею уклоняться, умею давать удар.

Мы не чувствовали себя в безопасности. Проблема в том, что клуб не обеспечил должной безопасности во время тренировок. Этого не должно было произойти", – заявил Хацкевич.

Также ситуацию "Украинскому футболу" прокомментировал агент тренера Вади Шаблий. Он заявил, что до избиения на самом деле не дошло, но наставник собирается покинуть команду:

Никто Хацкевича не бил, были только попытки и угрозы в его адрес со стороны непонятных людей, хулиганов. Агентство ProStar будет защищать Александра Хацкевича в правовом поле и по контракту. Никто его не увольняет, Александр Николаевич собирается сам покинуть Заглембе, потому что в команде бардак.

Впоследствии Александр Хацкевич в комментарии для "Спорт-Экспресс" рассказал больше деталей. Он отметил, что нападающих было около 30-40 человек и все они были в балаклавах. Молодые люди давили на игроков и тренеров физически, но все обошлось и экс-наставник Динамо не пострадал.

Большинство тренеров, я в том числе и почти все игроки команды оперативно покинули поле. Местные футболисты, поляки, остались и вели с этими ребятами какой-то диалог. О чем-то говорили, не могу сказать о чем именно. Не потому, что не хочу рассказывать, нет. Просто польский язык понимаю не так хорошо. Были какие-то претензии,

– рассказал тренер.

По словам Хацкевича, после того, как группа неизвестных людей покинула базу, команда вернулась на поле и провела тренировку. Более того, завершила ее в хорошем настроении.

Справка. Александр Хацкевич возглавил польский Заглембе в январе 2024 года, подписав контракт до завершения нынешнего сезона. После 25 туров в турнирной таблице второго по силе дивизиона его команда занимает последнее место, набрав 13 очков.

Напомним, что накануне белорусский тренер закрыл игроков в раздевалке и заставил придумать тактику на матч против Катовице, однако это не принесло результата – команда уступила со счетом 0:4.