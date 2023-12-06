Бывший игрок Динамо, родившийся в России, на украинском языке поздравил ВСУ с праздником

В День Вооруженных Сил Украины экс-звезда Динамо и сборной Украины Александр Алиев поздравил наших воинов с праздником. Сюрпризом для болельщиков стало то, что сделал это уроженец Хабаровска на украинском языке.

Александр Алиев в быту говорит на русском. Однако с первых дней полномасштабной агрессии у него не было сомнений, как действовать. Бывший футболист сразу записался в территориальную оборону Киева, а затем пошел служить в ВСУ.

Читайте также "Дали понять, что президентом делают Шевченко": скандальное заявление Зозули по поводу выборов в УАФ

Ежегодно 6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных Сил. Александр Алиев записал обращение к собратьям на украинском языке.

Всем добрый день. Хочу поздравить ребят, причастных к этому празднику. С днем Вооруженных сил Украины! Хочу пожелать прежде всего крепкого здоровья. И победа будет за Украиной. Слава ВСУ, слава Украине!,

– сказал Алиев.

Александр Алиев поздравил военных с праздником: смотрите видео