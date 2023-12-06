В конце января УАФ должен избрать нового президента организации. На 25 число назначен внеочередной Конгресс, где и должны поднять этот вопрос, ведь действующий глава Андрей Павелко уже около полугода находится в СИЗО.

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Главным претендентом на пост Андрей Шевченко, которому приписывают протекцию со стороны Офиса Президента Украины. Впрочем, на выборы планировал идти другой эксигровец Динамо Роман Зозуля.

Впрочем, тот изменил свои планы, о чем рассказал в СМИ. Роман признался, что ему дали понять, что вопрос назначения Шевченко уже решен, а быть техническим кандидатом Зозуля не захотел.

Конечно, я хотел идти на выборы. Даже нашел единомышленников, которые могли бы стать моей командой – Левченко, Худжамов, поверхностно с Федецким говорили и еще с несколькими людьми, не из футбола. Но мне дали понять, что все уже решено. Президентом УАФ делают Шевченко. Все понимают, кто это делает. Голосуют региональные ассоциации, но за ними стоят губернаторы, а за ними – Офис Президента. Кстати, голосование закрыто. Интересно – почему? Короче, идти техническим кандидатом я не захотел. Потому мы поставили эту идею на паузу. Но не отказываемся от нее вообще. Думаю, Шевченко долго не протянет. А на честных выборах моя программа и команда будут сильнее. Я плохо представляю, как Шевченко собирается руководить нашим футболом из Лондона. И очень любопытно, какой будет его команда. Понятно, что управлять будут другие, а он будет только торговать лицом,

– заявил Роман.

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Отметим, что Зозуля и Шевченко играли вместе в Динамо (2009–2011) и сборной Украины (2010–2012). Когда Андрей Николаевич возглавил национальную команду, Роман провел под его руководством четыре матча, после чего перестал вызываться в команду.

В последнее время Зозуля часто критикует Шевченко, в первую очередь, за его связи с российским олигархом Романом Абрамовичем, дружбу с президентом ФИФА Джанни Инфантино и готовность здороваться с пророссийскими деятелями спорта.