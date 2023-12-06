Олександр Алієв в побуті розмовляє російською мовою. Проте з перших днів повномасштабної агресії в нього не було сумнівів як діяти. Колишній футболіст одразу записався до територіальної оборони Києва, а згодом пішов служити в ЗСУ.
Читайте також "Дали зрозуміти, що президентом роблять Шевченка": скандальна заява Зозулі щодо виборів в УАФ
Щорічно 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил. Олександр Алієв записав звернення до побратимів українською мовою.
Усім добрий день. Хочу привітати хлопців і дівчат, які причетні до цього свята. З днем Збройних сил України! Хочу побажати насамперед міцного здоров'я. І перемога буде за Україною. Слава ЗСУ, слава Україні!,
– сказав Алієв.
Олександр Алієв привітав військових зі святом: дивіться відео