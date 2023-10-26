Эпатажный в прошлом игрок, являющийся уроженцем России, сразу заявил, что будет защищать землю, где родились его дети. И слова не разошлись с действиями – сначала он вступил в территориальную оборону Киева, а впоследствии сменил ее на службу в рядах ВСУ.

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Алиев перестал общаться с отцом

Такой поступок не оценил отец Александра Алиева, который продолжает жить в России и поддерживает агрессию своей страны по отношению к Украине. Бывший футболист Динамо рассказал о своем разговоре с ним после 24 февраля 2022 года и объяснил, почему в дальнейшем их общение вряд ли возможно.

28 февраля мой отец, военный, сказал мне, что русские солдаты пришли вычищать нацизм. Мне было неприятно. Я ему сказал: "До свидания. Больше я с тобой не хочу общаться". Он приезжал на футбол в Донецк, Харьков, Сумы. Говорю: "Итак, ты сидел с нацистами и фашистами?" Болел за Динамо, болел за сына.



Он предал меня, свою внучку и внука. Однажды он сказал, чтобы дети переезжали в Россию. Я говорю: "Они ни ногой не будут в этой стране уродов",

– сказал Алиев.

Отметим, что, кроме службы в ВСУ, Александр Алиев пытается быть полезным и в тылу. В частности, он поддерживает своего лучшего друга Артема Милевского, который после начала полномасштабного вторжения исчез из информационного поля, а позже оказалось, что у него большие проблемы с алкогольной зависимостью.

Алиев поспособствовал, чтобы того госпитализировали, и сейчас Милевский возвращается в нормальное состояние.

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Интересно. Недавно Александр Алиев поделился фото, где передавал "привет" от себя и лучшего друга оккупантам, подписав снаряды, которые помогут почувствовать врагу настоящее "горячее" гостеприимство украинского народа.