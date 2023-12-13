Алиев получил удостоверение участника боевых действий: что экс-футболист Динамо ответил хейтерам
Источник:Инстаграмм Александра Алиева
Бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев продолжает службу в ВСУ. Недавно экс-звезда "бело-синих" получил удостоверение участника боевых действий.
В начале полномасштабного вторжения Александр Алиев вступил в территориальную оборону Киева. Впоследствии экс-футболист присоединился к рядам ВСУ.
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Не захотел лишнего хейта
Недавно Алиев получил удостоверение участника боевых действий. Об этом сам экс-футболист сообщил в своем инстаграмме, опубликовав документ.
Первые дни войны не прошли даром,
– подписал публикацию Алиев.
Удостоверение участника боевых действий А. Алиева / instagram.com/aliev_sasha8
Однако впоследствии Алиев удалил свою публикацию. В комментариях экс-динамовца обвинили, что он получил удостоверение незаслуженно, поскольку не был в самых горячих точках.
Специально для хейтеров Алиев записал видео, в котором объяснил, почему он получил удостоверение.
"Я прочитал комментарии, в которых пишут, за что ему дали. Я написал: "Первые дни войны не прошли даром." И мне очень приятно, что меня наградили.
Но хочу вам сказать г**дончики, что когда началась полномасштабная война, что-то вы все были в пути.Начали бежать: кто в Западную Украину, кто в Европу. А я остался здесь. Потому что я украинец, и здесь я стал Алиевым. Благодаря киевскому Динамо я стал защищать нашу страну", – сказал Алиев.
- Напомним, что ранее Александр Алиев неоднократно награждался военным командованием своей части грамотами и отличиями.
- Раньше мы рассказывали, как Александр Алиев на украинском языке поздравил воинов ВСУ с профессиональным праздником. 6 декабря экс-динамовец записал обращение к побратимам.