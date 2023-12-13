В начале полномасштабного вторжения Александр Алиев вступил в территориальную оборону Киева. Впоследствии экс-футболист присоединился к рядам ВСУ.

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Не захотел лишнего хейта

Недавно Алиев получил удостоверение участника боевых действий. Об этом сам экс-футболист сообщил в своем инстаграмме, опубликовав документ.

Первые дни войны не прошли даром,

– подписал публикацию Алиев.

Удостоверение участника боевых действий А. Алиева / instagram.com/aliev_sasha8

Однако впоследствии Алиев удалил свою публикацию. В комментариях экс-динамовца обвинили, что он получил удостоверение незаслуженно, поскольку не был в самых горячих точках.

Специально для хейтеров Алиев записал видео, в котором объяснил, почему он получил удостоверение.

"Я прочитал комментарии, в которых пишут, за что ему дали. Я написал: "Первые дни войны не прошли даром." И мне очень приятно, что меня наградили.

Но хочу вам сказать г**дончики, что когда началась полномасштабная война, что-то вы все были в пути.Начали бежать: кто в Западную Украину, кто в Европу. А я остался здесь. Потому что я украинец, и здесь я стал Алиевым. Благодаря киевскому Динамо я стал защищать нашу страну", – сказал Алиев.