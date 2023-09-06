Александр Алиев еще раз жестко прошелся по Анатолию Тимощуку. Предатель Украины засветился в социальных сетях российского Зенита.

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И нечего добавить

Анатолий Тимощук уже тотально продолжает демонстрировать свое безразличие к происходящему на территории его государства. Более того, бывший футболист с искренней улыбкой появился в социальных сетях клуба из страны-агрессора, а именно Зенита, где Тимощука считают тамошней легендой. Санкт-петербургский коллектив обнародовал фотографию, на которой Анатолий радостно здоровается с маскотом, одетым в футболку с символикой российского коллектива.

Напомним. Тимощук работает в структуре санкт-петербургского клуба, занимая должность ассистента главного тренера.

Фото не осталось незамеченным. В частности, на появление Тимощука в медиапространстве страны-агрессора отреагировал бывший игрок сборной Украины Александр Алиев. Футболист коротко и понятно для всех решил дать оценку бывшему капитану "сине-желтых". Алиев, в свою очередь, жестко высказался в сторону Тимощука, подчеркнув его "долгожданное" появление на публику.

Реакция Алиева / инстаграммы футболиста

Предатель Украины